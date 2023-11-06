Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 18:34
Dilekçe işleri

Arkadaşlar merhaba, mazeret ile ilişkisi vermiştim kaç aydır sistemde hala değerlendiriliyor yazıyor, belki işim biraz daha ivedi gerçekleşir diye Ankara personel daire başkanlığına yönelik dilekçe yazabiliyor muyum? Eğer yazabiliyorsam dilekçeyi nasıl yazabilirim nerelere ulaştırmam lazım, süreç nasıl ilerliyor? Bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilirse sevinirim şimdiden teşekkürler...


atayogz
Aday Memur
06 Kasım 2023 18:35
mazaret ile ilişkisi değil mazaret dilekçesi* olacaktı. Klavyenin azizliği kusura bakmayın...
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