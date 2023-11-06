Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 18:46
Daha önce okulda olmuş sağlık problemi ve 98B

Okulda eğitim görürken psikiyatrik rahatsızlık geçirdim.Heyete sevk edildim ve kağıtta anksiyete tanısı gördüm.Heyet olumlu raporu vermiş olacak ki mezun olup mesleğe başladım.Ve hala meslekteyim.Ama şöyle bir sıkıntı var rahatsızlığım tekrar başladı.Eğer tekrar heyete girersem okuldaki hastalıktan dolayı 98/B maddesinden ilişik kesilme ihtimali var mı?


Dead.588
Memur
06 Kasım 2023 19:25

Bilgisi veya tecrübesi olan birisi yanıtlarsa çok yardımcı olmuş olur çünkü gerçekten tedaviye ihtiyacım var

Toplam 1 mesaj

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