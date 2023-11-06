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Editörler : Lanet


06 Kasım 2023 18:50
Bize Anlattı

Bize Anlattı

??Çok güzeldi ve çok tatlıydı?? bugün bize anlattı

O bize aşıktı bizde aşık olalım dua kattı

Peygamberdir O aşık olan bende ona aşık olam

Ebu Tufeyl?di O?nu son görendir, O?ndan izler kattı

Barış Sağlam

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