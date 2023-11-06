Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 18:57
4B sözleşmeli personel
arkadaşlar 1 haftadır işe başladım sözleşmeli personel olarak. il içinde başka kuruma görevlendirme yapabilir miyim? yasa olarak bir engel var mı?

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