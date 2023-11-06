Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Kasım 2023 19:06
Eş Durumu

Arkadaşlar merhaba. Ben eş durumu ile bir ilden başka bir ile tayin oldum. Eşim çocuğa bakmak için bir.süre sonra işten ayrıldı(özel sektör çalışanı idi). Bugün bir arkadaşım; "Eş tayini işe atanan kişiler, eşlerinin çalıştığını her yıl başında kanıtlamış" dedi. Böyle bir zorunluluk var mı? Yardımcı olur musunuz?

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