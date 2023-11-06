Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Kasım 2023 19:26
Okuldan Çıkışta yapılan devre sicil sıralaması

Bu sıralamanın subaylığa geçişte bir etkisi var mıdır?Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim değerli komutanlarım.

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