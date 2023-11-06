Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2023 19:28
Sağlık Bakanlığı kadar başka içi boş bir bakanlık varmı?

Şu bakanlığa işi bilen yöneticiler atayın artık. İş yapmaktan değil boş insanlara laf anlatmaktan yorulduk.

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