KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 19:55
Hakim savcılık sınavı merkez şehirler

Hakim ve savcılık sınavı merkez şehirlerinde neden güneydoğu bölgesinden şehire yer verilmez cidden anlamadım bu konu ile ilgili deprem bölgesi özelinde uğraşan var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Kamu iç denetçisi (2021)Hukukçu Perspektifi Nasıl Olmalıdır?

Sözlük

İnadına ekmek banmak 1 denizden babası çıksa yemek 2 erkekleri öküzleştiren unsurlar 3 güman 1 earthcam tv 1 hamza hamzaoğlu'nun gs de uzun süre kalma durumu 1 Dış Teyit 1 hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyo 1 gözlem 1 kendisi himmete muhtaç bir dede 2

Son Haberler

Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davasıAnnesini ziyarete giderken kaza geçiren muhtar hayatını kaybettiEv kirasını ödeyemeyen çift 8 çocukları ile sokakta kaldıTers yönde ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıGalatasaray, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması talep etti

Editörün Seçimi

2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS muEkim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar