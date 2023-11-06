Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 20:11
halk eğitim kurs

halk eğitim kursları resmi tatillerde ücret ödesmi yapıyor mu?


metal3
Aday Memur
06 Kasım 2023 20:51
kurslar resmi tatil günlerine planlanmadığından ödeme yapılmıyor

zngnmzngnm
Aday Memur
06 Kasım 2023 21:37

cok teşekkürler hocam

Toplam 2 mesaj

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