ben x ilindeki emniyette kadrolu hizmetli olarak çalışıyorum 2 hafta önce talihsiz bir kaza yaşadım ve venim koptu şu anki durumumla temizlik yapamayacak durumdayım heyet raporu ile masa başına geçme durumum nedir

ben x ilindeki emniyette kadrolu hizmetli olarak çalışıyorum 2 hafta önce talihsiz bir kaza yaşadım ve venim koptu şu anki durumumla temizlik yapamayacak durumdayım heyet raporu ile masa başına geçme durumum nedir