Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 20:15
acill
ben x ilindeki emniyette kadrolu hizmetli olarak çalışıyorum 2 hafta önce talihsiz bir kaza yaşadım ve venim koptu şu anki durumumla temizlik yapamayacak durumdayım heyet raporu ile masa başına geçme durumum nedir

emirxz
Aday Memur
06 Kasım 2023 20:39
venim?

trncannn
06 Kasım 2023 20:40
damarim
emirxz, 1 saat önce
venim?
Toplam 2 mesaj

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