KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 21:10
2023/2 OSYM merkezi atama

Raylı sistemler makine teknolojisi mezunuyum.bizden ara sıra merkezi atamada tekniker ve hat bakım memuru kadrolarından alım oluyor .aralik ayındaki merkezi atamada bu kadrolara alım olacakmi ? 82 puanla atanma şansım varmı ?

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