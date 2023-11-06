Yargıtay üyelerini ziyaret.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
İdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muAdalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKadro derece değişikliğiKatiplikten adli sicil memurluğuna geçişİnfaz koruma memurlarının toplum içinde görevleriDerecemi nasıl yükseltirim.Barınma Nedeniyle TayinYargıtay üyelerini ziyaret. Afad paraları ne oldu ?
Sözlük
Son Haberler
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısıDışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepkiBaşakşehir'de bir İETT otobüsü alev aldıTBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacakKonya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü
Editörün Seçimi
Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu