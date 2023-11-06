Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Kasım 2023 21:15
Yargıtay üyelerini ziyaret.
Arkadaşlar merhaba. Konu hakkında bilgisi olan yazarsa sevinirim. Adalet Bakanlığında memurum. Yargıtay'a gidip Yargıtay üyesini ziyaret edebilir miyiz ? Hiç bilmediğimden soruyorum prosedür nasıl oluyor acaba ?

icra müdürü 35
Aday Memur
06 Kasım 2023 21:29
tabiki, seni tanıyor ise, kabul ederse ziyaret edersin. çat kapı çıkıp ben geldim kapıyı çalıp girmekten bahsediyorsanız, mümkün değil. müzakere günleri oluyor.

eylul_hazan
Aday Memur
07 Kasım 2023 12:51

Bunun için başlık açmanız ne kadar gereksiz!!


republicofturkey
Aday Memur
08 Kasım 2023 01:35
Hayırdır ya sana mı soracağız ne soracağımızı haddini bil! Bilmezsen haddini bildirirler haddini !
eylul_hazan, Dün

Bunun için başlık açmanız ne kadar gereksiz!!


eylul_hazan
Aday Memur
08 Kasım 2023 12:33

mahallenizin kahvesinde oturarak yazıyorsun sanırım... Ortak ve önemli mevzulardan bahsediliyor ya hani burda, o yüzden gereksiz bir başlık!!! Elbette bana sormanıza gerek yok, biraz mantıklı ve düşünceli olmak yeterli!!!

republicofturkey, Bugün
Hayırdır ya sana mı soracağız ne soracağımızı haddini bil! Bilmezsen haddini bildirirler haddini !
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