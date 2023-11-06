Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2023 21:49
Eğitim durumu tayini iptal cezası
Arkadaşlar tayin çıkıp iptal ettirilirse cezası nedir bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlEş durumu pdc doluluguHizmet birleştirme içi sgk dan aylardır gelmeyen hizmet dökümü.TDS atama bekleyen bakabilir mi ?Ne zamannn bu alımlar belli olacakkkDevlet memurları kanunu 97. MaddeSağlık Bakanlığı kadar başka içi boş bir bakanlık varmı?4b atanma3.alım da rakamlar nasıl olur

Sözlük

Denetim Kanıtı 1 kitap okuyan simitçi 3 Dış Teyit 1 güman 1 teratom 1 kadınların doğrama tahtasını musluk arkasına koyma zorunluluğu 1 Günaydın 1 hamza hamzaoğlu'nun gs de uzun süre kalma durumu 1 gözlem 1 Halıcıoğlu yeraltı şehri 1

Son Haberler

Gelin bisiklete bindi, 'ya nasip' dediGuterres: Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyorMotosikletiyle kaza yapan polis memuru hayatını kaybettiAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail'i kınadı'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama

Editörün Seçimi

2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS muEkim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar