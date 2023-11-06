Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2023 21:58
İsteğim dışında farklı müdürlüğe atamam yapıldı

Herkese merhaba,

İstanbul'da çalışıyorum. Müdür isteğim dışında farklı bir müdürlüğe atamamı yaptı. Yeni müdürlüğümde ulaşım konusunda sıkıntı çekiyorum. Eski müdürlüğümde akşam 1 saatte eve ulaşırken yeni müdürlüğümde 3 saat sürüyor. Bu konuda yapılabilecek bir şey var mıdır, idarenin takdir yetkisi sınırsız mıdır? Lütfen bana bir yol gösterin.

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