Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Kasım 2023 22:15
Danıştay

Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla göreve geri dönen bir memur Danıştay kararıyla tekrar ihraç edilebilir mi? Dosya Danıştay'da 3 yılı aşkın bir süredir. Göreve dönüş de Yüksek Disiplin Kurulu Kararıyla oldu.

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