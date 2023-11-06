4/B Mazeret İzni Hk.

Arkadaşlar merhaba. Sözleşmeli Personel olarak çalışmaktayım. Henüz 1 yılımı doldurmadığım için yıllık izin hakkım yok. Üniversite vize sınavım için Mazeret iznimi kullanmak istedim ancak Müdürüm bana mazeret izninin ölüm, doğum, cenaze, düğün vb. durumlarda kullanıldığını söyledi.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 9.Maddesinin (Ek:14/05/2018-2018/11809) kısmında "Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir." denilmektedir.

Bu maddeyi dayanak göstererek üniversite sınavım için mazeret izni kullanabilir miyim?