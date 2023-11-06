Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 22:34
tasinir kayit yetkilisi

Merhaba arkadaşlar. İl müdürlüğünde çalışan taşınır kayıt yetkilisinin zimmeti olurmu.

Am barlarda ki zimmetler kimin üzerine yapılır. Teşekkürler.

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