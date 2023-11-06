Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


06 Kasım 2023 22:49
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in korumalarına tahsis edilen elçilik aracının plakası: BOP

06 BOP 719

719 un hristiyan dünyasındaki önemi de Şarl Martel ile ilgili

Paris merkezli bir eyalete hükmetmiş.

Aynı gün Erdoğan Rize de Blinkenle görüşme filan yok.

Ayder de vatandaşla beraber çay içiyor, çardakta oturuyor.

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