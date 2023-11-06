Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2023 23:20
Geçici Görevlendirme

Merhabalar, bir sorum vardı,

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünde şef kadrosundayım, aynı ilin farklı ilçesinin yazı işleri veya nüfus müdürlüğüne geçici görevlendirme yaptırsam, " 2 yıl çalışmış olmak şartıyla" olan o şartı tamamlamış olur muyum? İlla atandığım ilçede mi 2 yılı tamamlamak zorundayım

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