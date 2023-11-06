Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Kasım 2023 23:44
İnfaz koruma memurlarının toplum içinde görevleri

Arkadaşlar bildiğiniz üzere Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevlerine Bağlı İnfaz ve Koruma Memurlarınında kamu içinde kolluk kuvvetlerine girdiğini,Ateşli silah taşıma yetkisine sahip kolluk kuvvetlerinden birisi olduğunu biliyoruz.Özel kolluk birimine girsede bir infaz koruma memurunun özel koruma alanı ayrı olarak toplum içinde herhangi bir yetkiye ve vazifeye sahipmidir?Cezaevlerinde polis ile aynı statüde olduğunu biliyoruz.Yani polis olmadığında vs toplum icinde herhangi bir olaya müdahale etme yetkisine veya buna benzer bir yetkiye sahipmidir?Şimdiden teşekkürler

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