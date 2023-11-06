Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2023 23:49
Eş durumundan sonra illet arası atama

Merhabalar ben aynı ilçenin köydeki saglık evınden eş durumuyla ilçe hastanesine geçtım normalde ocakta 4 yılım doluyor ama bu sene nisan ayında eş durumu yaptım ocak ayında ıller arası tayın yapabılır miyim hangi tarih baz alınır

Çok Yazılan Konular

Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlHizmet birleştirme içi sgk dan aylardır gelmeyen hizmet dökümü.Eş durumu pdc doluluguNe zamannn bu alımlar belli olacakkk3.alım da rakamlar nasıl olur 4b atanmaSağlık Bakanlığı kadar başka içi boş bir bakanlık varmı?Kadrolu Memurun Kpss ile Farklı Bölüme Atanmasıİzmir hemşire pdc durumu

Sözlük

engelli 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 2 gamzeli insan 2 erkekleri öküzleştiren unsurlar 3 sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1 mert 1 istim 1 ateş yakmak 1 özgür özel 2 Banak 1

Son Haberler

7 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıSosyal medyada yapılan beğeni ve paylaşımlarda terör propagandasına girerİsrail menşeli ürünlere boykot büyüyorBiden ve Netanyahu Gazze'de 'taktiksel duraklamayı' ele aldıGelin bisiklete bindi, 'ya nasip' dedi

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu