Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 00:56
El kırığı yüzünden Dilim Raporu.

Selamün aleyküm arkadaşlar, görevde iken elim kırıldı. Öyle büyük zor bir kırık değil küçük basit bir kırık. Dr 14 gün heyet raporu verdi. Zaten çok çabuk iyileşti herhangi bir fonksiyon kaybı yok. Bugün personelden tebliğ geldi dilim Raporu için. Ben şimdi bu dilim raporuna sadece ortopedi ve fizik tedaviden mi gireceğim yoksa 10-20 tane poliklinik mi dolasacağım. Tam olarak nasıl olacak yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah korusun, iyi çalışmalar.


Mustafa60
Aday Memur
07 Kasım 2023 01:14
6-7 doktor gezip heyete giriyorsun. fazla uzun sürmez.

Pman
Aday Memur
07 Kasım 2023 01:24

Şefim merhaba , 6-7 Branşlardan hangilerini gideceğim.? Basit bir kırık için çok fazla değil mi?

Mustafa60, 31 dk. önce
6-7 doktor gezip heyete giriyorsun. fazla uzun sürmez.
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