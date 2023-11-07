Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


07 Kasım 2023 01:11
yhs den başka kadroya kpss ile geçmek

ben kadrolu hizmetli memur olarak çalışıyorum. lise mezunu olarak atandım. Daha sonra lisans bitirdim , ve 2024 kpss lisans a girmeyi düşünüyorum. Lisans kpss den düz memurluk kazanırsam eğer oraya geçiş yapabilir miyim, bekleme süresi olur mu? Bazı okuduğum yazılarda muvaffakat lazım denmiş bazı yazılarda da kpss ile yeni bir atama olduğu için direk geçersin yazmış bu kafamı karıştırdı. Bilgisi olan birinin beni aydınlatmasını rica ediyorum.

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