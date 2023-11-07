Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Kasım 2023 08:10
Engelli Raporuna İstinaden İl Dışı Tayin İsteği

Arkadaşlar merhaba...Ben Batman Merkezde Milli Eğitime bağlı bir ilkokulda memur olarak görev yapıyorum...Ekim ayının 27 sinde dilekçe verip engelli raporumu da ekte sunup ilk defa il dışı tayin isteğinde bulundum... Şimdi size sorum şu öncelikle Red gelme durumu var mı...Rapor sürekli olmasına rağmen yeni tarihli rapor isteyebilirler mi? Bu arada ekte sunulan raporun tarihi 2014...


yakamoz0682
Şef
07 Kasım 2023 08:43

red gelme olasığı yok ben 4 kere kullandım :)


yakamoz0682
Şef
07 Kasım 2023 08:47

keşke dilekçene danıştay kararını da ekleseydin ama daha önce hiç kullanmadığın için gidebilirsin.


Mehmebatman
07 Kasım 2023 09:03

teşekkür ederim .ben ilk defa kullandığım için içim rahat ...Peki sizin dilekçe vermek ile tayin olma arasında geçen süre ne kadar ortalama acaba

yakamoz0682, 2 saat önce

keşke dilekçene danıştay kararını da ekleseydin ama daha önce hiç kullanmadığın için gidebilirsin.


yakamoz0682
Şef
07 Kasım 2023 09:19

3 haftaya sonuçlanır


Mehmebatman
07 Kasım 2023 09:26

çok teşekkür ederim tekrardan bilgilendirdiğiniz için :)

yakamoz0682, 1 saat önce

3 haftaya sonuçlanır

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