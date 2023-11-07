Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


07 Kasım 2023 08:19
Engelli Raporuna İstinaden İl Dışı Tayin İsteği

Arkadaşlar merhaba...Ben Batman Merkezde Milli Eğitime bağlı bir ilkokulda memur olarak görev yapıyorum...Ekim ayının 27 sinde dilekçe verip engelli raporumu da ekte sunup ilk defa il dışı tayin isteğinde bulundum... Şimdi size sorum şu öncelikle Red gelme durumu var mı...Rapor sürekli olmasına rağmen yeni tarihli rapor isteyebilirler mi? Bu arada ekte sunulan raporun tarihi 2014...

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