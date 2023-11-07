Barınma Nedeniyle Tayin

Dün sabah mesaideyken icra memuru aradı "Gel seni evden tahliye ediyoruz" dedi. Durumu amirlerime bildirince "Derhal görevini bırak evine git" dediler.

Müdürün biri "Ben daha önce icrada çalışmıştım" deyince onu da yanıma alıp eve döndüm. Geldiğimde eşyaları paketlemeye başlamışlardı bile.

Şu an eşyalarımla beraber sokakta kaldım ve tanıdık yanında geçici olarak kalıyorum.

Ülkemizdeki ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının geldiği hal ise herkesin malumu.

Havuz tayininden gidebilmeme henüz 2 yıl var.

Aile evinin olduğu şehre bu olayı bahane ederek mazeret tayini talep etsem kabul görme ihtimali nedir?