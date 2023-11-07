Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Kasım 2023 10:42
Mehmet Şİmşek Son Açıklamaları???

Bakan Şimşek, 14 yıldır kesintisiz olarak uygulanan maaş sistemine son verileceğini belirtti. Yeni uygulama ile milyonlarca vatandaşın maaşına yaklaşık 2 bin lira daha az artış yapılacak. 2009'dan bu yana maaşlara yansıtılan enflasyon farkı ve refah payı ekleme pratiği sona eriyor.

Hükümet, enflasyon farkını tahmin edilen, ölçülen enflasyona göre değil, TÜİK tarafından belirlenen orana göre verecek. Yüzde 10'luk refah payı ise 2024 maaşlarına yansımayacak.

Biri açıklayabilir mi? ne refah payı? %10 pay yansımayacak? haberi okuyan ve anlayan varsa yorumlarsa sevinirim, saygılar...


mıcheal owen
Şef
07 Kasım 2023 11:01

Ne yani refah payı 2009 dan beri mi veriliyormuş? Son 2 yıldır verilmiyor mu sözde refah payı?


muh83
Aday Memur
07 Kasım 2023 11:07

haberi yapanların hiçbir şeyden haberi olmadığı için böyle yanlış anlaşılma olabiliyor.

merkez bankasının açıklayacağı enflasyon farkı verilecek, başka birşey verilmeyecek. bunu demiş. 2023 hariç zaten böyle alıyorduk, bizim için değişen hiçbir şey yok. kafanız karışmasın.


mıcheal owen
Şef
07 Kasım 2023 11:09

Bu yazıdan sadece enflasfon farkı verilecek ekstra anlaşılan %15 verilmeyecek gibi bir anlam çıkıyor fakat bu kanunda garanti altına alınmış durumda.

muh83, 3 saat önce

haberi yapanların hiçbir şeyden haberi olmadığı için böyle yanlış anlaşılma olabiliyor.

merkez bankasının açıklayacağı enflasyon farkı verilecek, başka birşey verilmeyecek. bunu demiş. 2023 hariç zaten böyle alıyorduk, bizim için değişen hiçbir şey yok. kafanız karışmasın.


mıcheal owen
Şef
07 Kasım 2023 11:11

Hocam ne zaman merkez bankasının tahminine göre aldık hep Tükin açıkladığı enflasyon oranlarına göre zam alıyoruz diye biliyorum ben

muh83, 3 saat önce

haberi yapanların hiçbir şeyden haberi olmadığı için böyle yanlış anlaşılma olabiliyor.

merkez bankasının açıklayacağı enflasyon farkı verilecek, başka birşey verilmeyecek. bunu demiş. 2023 hariç zaten böyle alıyorduk, bizim için değişen hiçbir şey yok. kafanız karışmasın.


muh83
Aday Memur
07 Kasım 2023 11:15

pardon orasını yanlış yazmışım, tüik olacak elbette.

sonuç olarak yıllar boyu aldığımızdan değişen hiçbir şey yok aslında, bunu bilmeyen biri haber yapınca olay olmuş.

mıcheal owen, 3 saat önce

Hocam ne zaman merkez bankasının tahminine göre aldık hep Tükin açıkladığı enflasyon oranlarına göre zam alıyoruz diye biliyorum ben


mıcheal owen
Şef
07 Kasım 2023 11:24

kısaca kanunda yazan zam dışında ekstra zam yok demek istemiş anladığım kadarıyla refah yolunun önünü kapatmış

muh83, 3 saat önce

pardon orasını yanlış yazmışım, tüik olacak elbette.

sonuç olarak yıllar boyu aldığımızdan değişen hiçbir şey yok aslında, bunu bilmeyen biri haber yapınca olay olmuş.


muh83
Aday Memur
07 Kasım 2023 11:25

aynen.

mıcheal owen, 2 saat önce

kısaca kanunda yazan zam dışında ekstra zam yok demek istemiş anladığım kadarıyla refah yolunun önünü kapatmış


kozmiktarihci
Şube Müdürü
07 Kasım 2023 13:04

Yerel seçim var seve seve verecek Mehmet bey refah payini

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