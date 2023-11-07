Mehmet Şİmşek Son Açıklamaları???

Bakan Şimşek, 14 yıldır kesintisiz olarak uygulanan maaş sistemine son verileceğini belirtti. Yeni uygulama ile milyonlarca vatandaşın maaşına yaklaşık 2 bin lira daha az artış yapılacak. 2009'dan bu yana maaşlara yansıtılan enflasyon farkı ve refah payı ekleme pratiği sona eriyor.

Hükümet, enflasyon farkını tahmin edilen, ölçülen enflasyona göre değil, TÜİK tarafından belirlenen orana göre verecek. Yüzde 10'luk refah payı ise 2024 maaşlarına yansımayacak.

Biri açıklayabilir mi? ne refah payı? %10 pay yansımayacak? haberi okuyan ve anlayan varsa yorumlarsa sevinirim, saygılar...