Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 12:05
12-36 Çalışma Sistemi
Sayın Bakan tarafından resmi çalisan birimlerin en kisa surede orjinal 12-36 calisma sistemine gecilecegi ve tum sirali amirlere emir gonderildigi soylendi.Ama gelin görün ki yine insiyatif komser amirlere birakildi ve bircok amir personel yetersiz diye orjinale geçmedi veya geçmek istemedi..Bu haksizlik,adaletsizlik nereye kadar sürecek

MeKaNSıZ-34
Aday Memur
07 Kasım 2023 12:37
hgtalık 40 saat sonrası için mesai ücreti ödenmediği sürece ne 12/36 gelir ne de 30-40 polisin yazılacağı ek görevlere 300-400 Polis yazılmasına kimse dur demez

Candle25
Şef
07 Kasım 2023 12:50
Onu da yapmiyorlar ki fazla para vermemek için tek seçenek en azinda orjinal 12-36 calismak diyoruz o da yok
MeKaNSıZ-34, 1 saat önce
hgtalık 40 saat sonrası için mesai ücreti ödenmediği sürece ne 12/36 gelir ne de 30-40 polisin yazılacağı ek görevlere 300-400 Polis yazılmasına kimse dur demez

MeKaNSıZ-34
Aday Memur
07 Kasım 2023 13:44
işte mesai ücreti gelirse otomatikmen 12/36 gelir ki zaten 12/36 bile ayda 20 saat fazla çalışıyorsun
Candle25, 1 saat önce
Onu da yapmiyorlar ki fazla para vermemek için tek seçenek en azinda orjinal 12-36 calismak diyoruz o da yok
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