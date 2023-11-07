12-36 Çalışma Sistemi

Sayın Bakan tarafından resmi çalisan birimlerin en kisa surede orjinal 12-36 calisma sistemine gecilecegi ve tum sirali amirlere emir gonderildigi soylendi.Ama gelin görün ki yine insiyatif komser amirlere birakildi ve bircok amir personel yetersiz diye orjinale geçmedi veya geçmek istemedi..Bu haksizlik,adaletsizlik nereye kadar sürecek

Sayın Bakan tarafından resmi çalisan birimlerin en kisa surede orjinal 12-36 calisma sistemine gecilecegi ve tum sirali amirlere emir gonderildigi soylendi.Ama gelin görün ki yine insiyatif komser amirlere birakildi ve bircok amir personel yetersiz diye orjinale geçmedi veya geçmek istemedi..Bu haksizlik,adaletsizlik nereye kadar sürecek