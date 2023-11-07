Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 12:35
hastalığıma rağmen sevk
Arkadaşlar rahatsızım sevk ettiler. Amirlerime karşı ne gibi işlemler yaparım. Hastayım hastanede doktor doktro dolaşıyorum. Hakem hastaneye sevk etmişler. Zona ya yakalnamışım

Memurhaps
Şef
07 Kasım 2023 12:42
Bulaşıcı hastalık temas yoluyla bulaşıyor
Toplam 1 mesaj

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