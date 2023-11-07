Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Kasım 2023 12:39
Hizmet birlestirme hakk.

Arkadaşlar 10 yil ozel sektorde calistim 5 yilda memurluk surem var suan 20 gun izne cikiyorum hizmet birlestirme yapsam 30 gune cikarmi iznim

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