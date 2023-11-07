5400 Ek gösterge Astsubay Emeklilere hayırlı olsun

kusura bakma abi ama zaten 3600 sevdanız işi bu noktaya getirdi. taban maaşa zam diye diretseydiniz belki her şey düzelirdi. bundan sonra ek gösterge işini unutun. polise verildi diye meslek grupları da zıpladı. sana verilirse hepsi tekrar isteyecek böyle kısır bir döngü işte.

kusura bakma abi ama zaten 3600 sevdanız işi bu noktaya getirdi. taban maaşa zam diye diretseydiniz belki her şey düzelirdi. bundan sonra ek gösterge işini unutun. polise verildi diye meslek grupları da zıpladı. sana verilirse hepsi tekrar isteyecek böyle kısır bir döngü işte.