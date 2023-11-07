Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 12:39
5400 Ek gösterge Astsubay Emeklilere hayırlı olsun

Astsubay günü sebebiyle mecliste emekli astsubaylar a 5400 ek gösterge istenmis inşallah yasa kabul edilir belki polis emeklilre de verirler


Mg4127
Aday Memur
07 Kasım 2023 12:44

Polis emeklilerin halı perişan polis emeklilerin sahibi yok kimse bizim derdimizi soylemiyor ama bir


iamapoliceman
Daire Başkanı
07 Kasım 2023 12:47
kusura bakma abi ama zaten 3600 sevdanız işi bu noktaya getirdi. taban maaşa zam diye diretseydiniz belki her şey düzelirdi. bundan sonra ek gösterge işini unutun. polise verildi diye meslek grupları da zıpladı. sana verilirse hepsi tekrar isteyecek böyle kısır bir döngü işte.
Mg4127, 1 saat önce

Polis emeklilerin halı perişan polis emeklilerin sahibi yok kimse bizim derdimizi soylemiyor ama bir

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