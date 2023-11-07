Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2023 13:08
Erzincan İKM

arkadaşlar ikm olarak atandım. kadın olarak zorlukları var mı? bazısı çok rahat diyor bazısı yaptığın görevle alakalı diyor. ayrıca şuna mutlaka dikkat et dediğiniz ne olabilir?

lojmanlarda kalma durumu nasıl oluyor?

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