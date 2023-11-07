Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Kasım 2023 13:09
'Eğitim Kalitesi Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'

Canlar merhaba.

1- Tüm öğretmenler ders hazırlığını haftalar öncesinden planlayarak derse girmelidir.

2- Tüm öğretmenler öğretmenler odasında veya çay ocaklarında dedikodu yapmayı bırakmalıdır.

3- Tüm öğretmenler görev ve sorumluluklarını bizzat güncel yönetmelik dahilinde ezbere bilmelidir, sorumluluğu dışında kendisine verilen hiçbir görevi yapmamalıdır. Ayrıca kendisine sürekli birşey hatırlatılmadan evrakları gerekli yerlere zamanında teslim etmelidir.

4- Öğretmen öğretmene yakışır hareket etmelidir sınıfta, çocukların onu örnek alacağını düşünerek herşeyiyle tam bir örnek olmalıdır.

5- Sınav evraklarını kafalarına göre okumamalıdır, mutlaka kriterler belirlenmelidir.

6- Nöbet görevi varken nöbet yerini asla terketmemeli, bu esnada dedikoduya dalmamalıdır.

Önerilerin sahibi ben Psikolojik Danışmanınız. Herkese iyi günler. Medenice diğer önerileri de ekleyebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim, okullarımız sizlerin sayesinde daha güzel bir yer haline gelecek inşallah.


Endoplazmik2121
Aday Memur
07 Kasım 2023 13:11

Ayrıca tüm öğretmenlere alan yeterlilik sınavı her 5 yılda bir yapılmalıdır.

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