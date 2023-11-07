Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 14:17
Polis Özel Harekat alımı

Polis Özel Harekat Başkanı dışarıdan 10.000 pöh alacakmış ilan aralıkta gelir mi ?

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