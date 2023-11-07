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Editörler : Lanet


07 Kasım 2023 14:29
Yenilenmiş Telefon Alınır mı?

Yenilenmiş telefon alınır mı? Hiç yenilenmiş telefon alıp kullanan var mı? Deneyimlerini paylaşmak ister mi? Malum sıfır telefonlar pahalı ve taksit imkanı olmadığından....


Duyguhdd
07 Kasım 2023 15:14

Merhaba, ben aldım, o en bilinen yerden,kredi kartına taksitle aldım bir yıl oldu neredeyse çok mnum


mak.muh.mus
07 Kasım 2023 15:43

Merhaba. Teşekkür ederim cevabınız için. O en bilinen yer dediğiniz yer neresi? Yasak mı firma adı belirtmek?

Duyguhdd, 2 saat önce

Merhaba, ben aldım, o en bilinen yerden,kredi kartına taksitle aldım bir yıl oldu neredeyse çok mnum


Duyguhdd
07 Kasım 2023 15:46

affedersin daha yeniyim , reklam yaparmış gibi olmasın dedim. Easy cep.

mak.muh.mus, 1 saat önce

Merhaba. Teşekkür ederim cevabınız için. O en bilinen yer dediğiniz yer neresi? Yasak mı firma adı belirtmek?


mak.muh.mus
07 Kasım 2023 15:55

:) bende tam bilmediğimden sormak istedim yasak mı diye? Teşekkür ederim.

Duyguhdd, 1 saat önce

affedersin daha yeniyim , reklam yaparmış gibi olmasın dedim. Easy cep.

Toplam 4 mesaj

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