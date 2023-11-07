Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 14:39
Özel harekata geri dönüş dilekçesi

Özel harekat için aranıp dönüş dilekçesi kabul gören varmı olumlu olan daireden aranıpta dilekçe verip olumlu olan

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