Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2023 15:44
Derecemi nasıl yükseltirim.

arkadaşlar ben yaklaşık meslekte 11 yıldır varım, ama benden sonra başlayan bütün arkadaşlarım ya benden daha yüksek alıyor , yada aynı. çünkü ben iki yıllık okudum. Şimdi açıköğretimden 4 yıllığa geçiş yapmam gerekecek ama nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
07 Kasım 2023 16:36

Açıköğretim'de DGS'ye girerek lisans bölümüne kayıt yaptırabilirsiniz, türlü sınavsız olmuyor.


bürodan
Şube Müdürü
07 Kasım 2023 16:47

Açıköğretim kamu yönetimini hiç zorlanmadan bitirebilirsiniz

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