Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Kasım 2023 16:53
TPAO Uzman Yardımcılığı MÜLAKATI

Arkadaşlar haftaya TPAO Uzman Yardımcılığı mülakatına gireceğiz. Tecrübesi olanlar bizi bilgilendirebilir mi? Mülakatta neler soruyorlar? Hangi konular var?

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