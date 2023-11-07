Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Kasım 2023 17:08
İlişik kesme

Merhaba il içinde sağlık özrü ile atamam oldu . Aynı il de fakat farklı ilçeler (arada 160 km var ) . İlişiği kestikten sonra yeni okula başlamak için kaç gün sürem var .

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