Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Kasım 2023 17:29
Tsk ititaz muayanesi nasıl oluyor?

İtiraz muayenesinde tekrardan tüm doktorlara mı giriyoruz yoksa elendiğimiz branş mı sadece?

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