Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2023 19:00

Hangi ülke ve şehirlere göç etmek isterdiniz?
2011 yılında Suriyelilerin ülkemize göç etmesiyle başlayan sığınmacı meselesi gündemdeyken tüm dünyada en çok göç edilmek istenen kentler ise şöyle sıralandı: dubai, miami, paris, newyork city, madrid, singapur,londra,brüksel, toronto, washington.

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2011 yılında Suriyelilerin ülkemize göç etmesiyle başlayan sığınmacı meselesi gündemdeyken tüm dünyada en çok göç edilmek istenen kentler ise şöyle sıralandı: dubai, miami, paris, newyork city, madrid, singapur,londra,brüksel, toronto, washington.

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