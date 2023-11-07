KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Kasım 2023 19:14
yeni memur mal beyan bildirimini eksik yaparsa sıkıntı çıkar mı

yeni atanmış birisi gerekli evrakları hazırlarken mal beyanı bildirimini eksik yaparsa ne olur arkadaşlar bilgisi olan var mı arşiv soruşturmasında vs sıkıntı çıkarırlar mı yani ret cevabı alır mı? yanlışlıkla eksik yapmış olabilir de bi tanıdığım bilgisi olanlar acil cevap verirse sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
07 Kasım 2023 19:17

Sıkıntı olmaz


schopenhauerizm
Aday Memur
07 Kasım 2023 19:19

mal beyanının incelenmesi tam olarak nasıl oluyor hocam yani formalite üstü kapalı bir işlem mi? yani atandıktan sonra mal beyanı incelenip bu para nerden geldi neden beyanda bildirilmemiş vs diyerek ret yeme ihtimali var mı acaba

E.Kayı Han, 31 dk. önce

Sıkıntı olmaz


schopenhauerizm
Aday Memur
07 Kasım 2023 19:34

güncel

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