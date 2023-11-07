KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Kasım 2023 19:26
Destek personeli elektrik teknisyeni

Destek personeli elektrik teknisyeni olarak bir kuruma atandım fakat SGK da 4a olarak gösteriliyor bu normal mi

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