Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Kasım 2023 19:35
5 gün rapor aldım MAAŞIM kesilecek mi

Merhaba arkadaşlar bugün 5 gün rapor verdi Dr. Maaşımda kesintiler olacak mı, lisans hemşireyim.


LazZiyaa
Aday Memur
07 Kasım 2023 19:39
olmaz

fjafja
Aday Memur
07 Kasım 2023 19:41

Teşekkürler

LazZiyaa, 9 dk. önce
olmaz
Toplam 2 mesaj

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