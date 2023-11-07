Müdür Yardımcısı olarak görevlendirme

müdür istese de istemese de kalıcı müdür yardımcılığı diye bir şey yok hocam.İdarecilik kadroları 2014 te kaldırıldı.Şu anki sistem öğretmenlik görevine ek olarak bir okulda en fazla 8 sene yapılan sözleşmeli geçici idareciliktir.Böyle bir şeye talipseniz sınava ve mülakata girip görevlendirilmesi gerekiyor.

müdür istese de istemese de kalıcı müdür yardımcılığı diye bir şey yok hocam.İdarecilik kadroları 2014 te kaldırıldı.Şu anki sistem öğretmenlik görevine ek olarak bir okulda en fazla 8 sene yapılan sözleşmeli geçici idareciliktir.Böyle bir şeye talipseniz sınava ve mülakata girip görevlendirilmesi gerekiyor.