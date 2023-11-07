Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Kasım 2023 19:43
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirme

Müdür yardımcısı olarak görevlendirildiğimizde müdürün isteği ile kalıcı müdür yardımcılığına geçebiliyor muyuz? yoksa sınava girmemiz şart mı?nasıl oluyor bilen var mı teşekkürler


crabnet355
Müsteşar
07 Kasım 2023 19:51
müdür istese de istemese de kalıcı müdür yardımcılığı diye bir şey yok hocam.İdarecilik kadroları 2014 te kaldırıldı.Şu anki sistem öğretmenlik görevine ek olarak bir okulda en fazla 8 sene yapılan sözleşmeli geçici idareciliktir.Böyle bir şeye talipseniz sınava ve mülakata girip görevlendirilmesi gerekiyor.
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