Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2023 20:39
Asıl neden?

Gündemde akan konu Dilan ve Engin polat.

Suçlamalara bakınca Türkiye de faaliyet gösteren firmaların %90 ı aynı soruşturmaya tabi tutulmalı.

Suçlananlar VARSA asıl nedenini kamu oyuyla paylaşmalı

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