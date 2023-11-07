meb görevlendirme

Selamun aleyküm bisey soracağım. Ben x mem de aşçı kadrosunda iken hizmetli olarak görevlendirme istedim. 6 ayım Aralık 1 de doluyor Görevlendirmem 6 ayda bir yenileniyor. Mevzuata göre. X Mem e gittim. Ben uzatmak istemiyorum dedim. Onlarda sana bağlı değil gibisinden konuştular. Bu mümkün mü. Mevzuat kişiye bağlı diyor. Uzatmak. Yardımcı olursanız sevinirim

Selamun aleyküm bisey soracağım. Ben x mem de aşçı kadrosunda iken hizmetli olarak görevlendirme istedim. 6 ayım Aralık 1 de doluyor Görevlendirmem 6 ayda bir yenileniyor. Mevzuata göre. X Mem e gittim. Ben uzatmak istemiyorum dedim. Onlarda sana bağlı değil gibisinden konuştular. Bu mümkün mü. Mevzuat kişiye bağlı diyor. Uzatmak. Yardımcı olursanız sevinirim