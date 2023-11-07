Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Kasım 2023 21:33
Psikiyatri tedavisi polislik sınavı

Merhaba arkadaşlar hepinize iyi akşamlar psikolojik olarak iyi durumdayım ancak kendi elimde olmayan sebeplerden dolayı bir kaç ay rexapin düşük dozda kullanmak zorunda kaldım e nabizda tanım var ancak şu an iyiyim PMYO sınavına girip şansımı deneyeyim mi yoksa kesin elenir miyim ?


Miharbi52
07 Kasım 2023 21:42

Tanı olarak karışık anksiyete ve depresif bozukluk sizce engel olur mu


plt.kaan
Memur
07 Kasım 2023 21:56
tanı ve tedavi ne zaman oldu. hala kullanıyor musun. psikolojin bu mesleği kaldırabileceğini düşünüyor musun? beklentin nedir
Miharbi52, 37 dk. önce

Tanı olarak karışık anksiyete ve depresif bozukluk sizce engel olur mu


Miharbi52
07 Kasım 2023 22:11

1 ay önce tanı konuldu hala kullanıyorum ilacı ama birakıcam bu sene sonu gelmeden. Dürüst olmak gerekirse son bir kaç ayda polislik isteği doğdu yapabilirim diye düşünüyorum çünkü belirli bir görev yapmak bana uygun geliyor.

plt.kaan, 23 dk. önce
tanı ve tedavi ne zaman oldu. hala kullanıyor musun. psikolojin bu mesleği kaldırabileceğini düşünüyor musun? beklentin nedir
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