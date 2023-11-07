Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2023 21:47
HİZMET BİRLESTİRME 60. GÜN

Merhaba arkadaşlar memuriyetten önce yaptığım yedek astsubaylık için komisyona dilekçe yazdım fakat dilekce emeklilik işleri genel müdürlüğünde 17 ekim son işlem Tarihi olarak kalmış durumda aradığımda kimse telefona bakmıyor sizce dilekçem onaylanmış mıdır yardımcı olur musunuz ?

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Sözlük

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