KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Kasım 2023 21:47
2024 TYT de önlisans olarak yerleşmiş biri 2024 KPSS sınavına girebilir mi?

Arkadaşlar elektrik önlisans mezunuyum . Ama bana elektronik önlisans lazım diploması lazım kpss ile aynı dönemde okula başlasam kpss 2024 girebilirmiyim bilgisi olan varmi


ARZU0000
Aday Memur
07 Kasım 2023 22:17

2 yılda geçerlilik süresi var puanının. Girebilirsin


Matt88
Aday Memur
07 Kasım 2023 22:32

Kpss başvuru sürecinde tyt sonucu yeni açıklanmış olacak. Sorun cikarmi

ARZU0000, Dün

2 yılda geçerlilik süresi var puanının. Girebilirsin

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